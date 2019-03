reprobación que ha sido aprobada con los votos a favor de Partido Socialista Ganar Alcorcón Ciudadanos e Izquierda Unida Se trata de la sexta reprobación de David Pérez en esta legislatura las anteriores fueron después de que el regidor no presentara presupuestos por unas declaraciones contra las feministas por no aplicar acuerdos plenarios como el de colgar la bandera LGTB y en la Casa Consistorial o por expulsar a un edil del debate esto es lo que ha dicho David P

se lo venimos contando la justicia ha admitido a trámite el recurso presentado por la Complutense contra la creación de tres nuevas universidades privadas en Madrid el presidente de la comunidad Ángel Garrido dice no estar preocupado aunque la decisión de su Gobierno está pendiente todavía de la aprobación del pleno

Voz 0177

01:29

bueno en realidad es lo relativo a Cruyff por parte de de la Complutense pero no surte efecto alguno porque de hecho la aprobación en el Consejo de Gobierno a a la Asamblea tampoco surten un efecto hasta que sea aprobada como proyecto de ley de todos teníamos la obligación de cumpliéndose aquellos requisitos que se exigen para poder ser Universidad trasladar esto a la Asamblea lo que hemos hecho todavía no hay ningún efecto jurídico porque no ha sido aprobada en la en la Asamblea de Amelie