Escucha las noticias de las 16:00 (01/03/2019)

qué tal buenas tardes y Jesús Manuel Sánchez Cabrera va decepcionado con el PP y cargando contra casado al que acusa de utilizar los votos de los abulenses como trampolín en su carrera política personal ahora aspira a la alcaldía bajo las siglas de un nuevo partido esta marcha coincide con la baja como militante del PP solicitada por Cristina Cifuentes en este caso hasta que se aclare su situación judicial por el caso Máster en la misma semana en la que se ha confirmado el fichaje por ciudadanos de José Ramón Bauzá exlíder de los populares en Baleares política de fichajes contra la que arremete Pablo Casado el transfuguismo no

el PP insiste en que su partido no necesita pescar en caladeros ajenos

estamos estudiando todas las opciones legales posibles repito cómo entendemos que es algo que vulnera la propia esencia de la naturaleza del real decreto ley que no le la urgencia en la extrema necesidad nosotros adoptaremos la decisión que al final entendamos que defiende más lo que es la

el espíritu de la Constitución los reales decretos están eh para las medidas que un Gobierno considera política et y socialmente urgentes y necesarias para su visión de lo que significa gobernar al país protesta

Voz 5

02:03

queremos eh que los políticos escuchen a los científicos y hagan algo respecto al cambio climático lo que estamos pretendiendo pero hemos once años para darle la vuelta a el cambio climático sino va llegar el punto de no retorno dos opciones ya están encima de la mesa los científicos radios no hace muchísimo tiempo entonces dar voz a todo eso para que se aplique de una vez