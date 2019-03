Escucha las noticias de las 17:00 (01/03/2019)

buenas tardes en materia de alquiler hay algunas novedades hemos hablado de ellas en el informativo Hora catorce con el experto en vivienda y miembro de Economistas frente a la crisis Julio Rodríguez nos decía que no son suficientes pero son positivas y no subrayaba lo más importante del texto

Voz 2

00:35

lo más importante es la prolongación del plazo máximo de las quiere que se pasa de tres a cinco años incluso prorrogable de forma tácita hasta tres años yo creo que esta es lo más importante y también que la actualización anual de la cuota no superará el incremento del Indice de Precios de Consumo aunque no lo dice del todo muy claro pero sí queda claro que no podrá no deberá superar esto que ya estaba introducido la normativa del Gobierno socialista del año noventa y cuatro ya estaba la cuestión esta del IPF