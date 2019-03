Las noticias de Cantabria, 17:03 (01/03/2019)

no es normal pero igual bueno digamos que como ha un poco sorpresivo porque empezaba justo esta noche y a todos los barcos salen empezar a pescar pues igual por los compradores no estaban preparados para él para entonces igual ha ido mucho al fresco y por eso ha bajado el precio las conserve hasta bien igual lo no

no así la costera del Boca es la más importante en cuanto al valor de venta del producto y en cuanto a la rentabilidad que arroja para las embarcaciones pesqueras de Cantabria Enrique Paz asegura que por la información que han trasladado esta mañana a los barcos los bancos de anchoa han avanzado mucho y se encuentran ya en zonas más accesibles y una cosa más concentración la que ha habido este mediodía en Bezana por la falta de pediatra como les venimos contando la Consejería de Sanidad ha sustituido al pediatra que tenía un cupo de mil doscientos niños aproximadamente por un médico de familia sin embargo hay muchos progenitores que no están de acuerdo con esta sustitución y reclaman un especialista en pediatría Raquel es madre de dos niños de nueve y seis años

Voz 3

01:30

me parece que es importante que no dejemos el tema donde se ha quedado y que la Consejería finalice implantando en todos los centros de salud en particular en el que yo resido eh que es el que me afecta personalmente pero por el resto de familias de Cantabria