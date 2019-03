me siento con fuerzas con ganas y con ilusión para seguir trabajando los próximos años al servicio de los abulenses me debo a ellos estaré siempre donde quieran que esté como ha estado siempre por eso he decidido aceptar la propuesta del partido político por Ávila

Voz 0830

00:52

Jesús Manuel Sánchez Cabrera asegura que la abandonar el Partido Popular ha sido una decisión difícil pero meditada y considera que la formación política a la que ha pertenecido durante los últimos dieciocho años le ha decepcionado ya está siguiendo en la línea continuista que no le gusta y que cree no beneficia a los abulenses ha tenido palabras muy duras para el presidente nacional del partido Pablo Casado y en cuanto a la situación en la Diputación Provincial que Jesús Manuel H Cabrer ha manifestado su intención de seguir ejerciendo como presidente ahora como miembro del grupo no adscrito dice que no teme una moción de censura además el Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid ha sobreseído la causa abierta por una denuncia de posible falsedad de documento oficial y estafa relacionada con la suspensión del concierto que el cantante David Bustamante iba a celebrar en Laguna de Duero en septiembre de dos mil diecisiete cuando la actuación fue suspendida debido a que sufrió una afonía así lo ha manifestado el Ayuntamiento de esta localidad de Laguna de Duero en un comunicado en el que anunció en su momento la cancelación de este concierto que se acompañó del parte médico del servicio de urgencias de un hospital de Valladolid