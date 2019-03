Voz 0705

00:22

es una frustración brutal lo digo tal cual es decir una frustración como alcalde es decir cómo demonios es posible que algo que a todo mundo beneficia pues por razones de localismo negativo hoy de sectarismo incluso si al final lleva a pensar incluso que algunos han dicho que no para evitar que el alcalde de Oviedo estuviese ahí lo cual es terrible no llegar a pensar eso no es decir porque es que no hay argumentos que justifiquen Cobián se quede fuera ningún argumento