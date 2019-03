Voz 0393

00:04

doce diputados de Podemos Se van finalmente a la lista de más Madrid en la comunidad con Íñigo Errejón hoy se ha conocido la composición al completo también de la lista de Manuela Carmena para el Ayuntamiento de la capital en la que reserva a los puestos más altos a sus concejales de confianza Caron Elena Gómez si la publicación completa confirma que sí han caído de la lista de Carmena los concejales que más fricciones han tenido con ella no repiten y rumiar zen Celia Mayer ni Pablo Carmona tampoco está en esa lista Mauricio Valiente de Izquierda Unida la formación no ha llegado a un entendimiento con la alcaldesa por la Operación Chamartín el concejal de Seguridad Javier Barbero que ha tenido enfrentamientos con la policía y los bomberos durante esta legislatura sí que repite pero nueva en puestos de salida va de número trece Carmena reserva todos los puestos de salida para su equipo de gobierno Marta Higueras Rita Maestre Soto Calvo e Inés Sabanés por este orden por el contrario Íñigo Errejón ha apostado por independientes para las primeras plazas como el psicólogo Diego Figuera o el investigador contra el cáncer lector Tejero su numero dos sin embargo será Clara Serra portavoz de Podemos en la Asamblea y otros once diputados de la formación morada la lista la cierra de manera simbólica Luis le Ganar Alcorcón ha denunciado ante la Fiscalía Provincial a la segunda teniente de alcalde de la localidad Susana Mozo por presunta malversación de fondos públicos de la Empresa Municipal de la Vivienda un trato de favor que aseguran enriquecido de forma ilícita a las constructoras Ferrovial y Fomento que construyeron el Centro de Creación de las Artes de la localidad Jesús Santos es portavoz de ganar al Alcorcón en Alcorcón