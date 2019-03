la legislatura gota lo que en medios deportivos se llama los minutos basura ya todo el mundo está focalizado en el veintiocho de abril Navas entiende fuera de la campaña electoral y todo lo marca el tono de mitin pero el Gobierno quiere aprovechar estos minutos de descuento quiere seguir tirando adelante acciones de gobierno con el sello que ellos creen que les puede llevar a la victoria hoy mismo en el Consejo de Ministros se ha aprobado una batería de medidas sociales que van desde el mercado del alquiler a la baja de paternidad ahora se lo vamos a contar la bandera de las políticas sociales en contraposición a la crispación ya los hechos alternativos jurídicamente no hay debate el Gobierno puede hacerlo es el Parlamento lo que sale suelto el Gobierno sigue trabajando pero políticamente sí hay debate dice la oposición que el PSOE haga campaña como nosotros y que no aproveche su posición para hacerla pero lo cierto es que pocos pero se le pueden poner las iniciativas del Gobierno al menos habla y hace algo por los problemas de la gente ante el discurso vacío y tramposo de la oposición especialmente del PP de Pablo Casado además otros Gobiernos hicieron lo mismo incluso gobiernos del Partido Popular si la oposición acusa a Sánchez de hacer electoralismo la oposición hace electoralismo con las acusaciones Ángels Barceló

