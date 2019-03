Escucha las noticias de las 02:00 (02/03/2019)

a presas que cuentan con más de cincuenta trabajadores deberán elaborar tablas de salarios para evitar que las mujeres cobren menos que los hombres por el mismo puesto de trabajo otros de los decretos del día han sido el precio del alquiler en los desahucios intenta poner límite a la subida del precio de los alquileres o que no se pueda proceder al desahucio inmediato en el caso de la familia es vulnerables

el Partido Popular y Ciudadanos consideran que el Gobierno aprueba estos decretos con una intención electoralista mientras Judit el Ejecutivo dice que la acción de gobierno no va a detenerse porque estemos en periodo electoral preelectoral

Voz 5

01:48

sí sí lo que no puede llevarlos ante el Gobierno no está en plenitud de defunciones por lo tanto no hay ningún inconveniente para que el decreto un decreto ley