Escucha las noticias de las 03:00 (02/03/2019)

Eladio Meizoso esa es una de las novedades destacadas las subidas anuales en ningún caso podrán superar el IPC durante la vigencia del contrato que volvió a ser de cinco años o de sietes arrendadores persona jurídica y la fianza no podrá superar los dos meses pero terminado el contrato no hay límites a la subida del alquiler no se pueden fijar por decreto no hay tiempo para tramitar una ley dice Fomento se presentan dos medidas como paliativos se permite bonificar el IBI de las viviendas protegidas en alquiler y segunda gravar las viviendas vacías para incentivar su salida al mercado pero para esto último antes habría que definir las también serán ocho meses para elaborar un índice Estatal de precios del alquiler en el futuro podría servir de base para adoptar medidas que influyen en los precios medidas fiscales por ejemplo pero todavía no hay posibilidad legal y además tan sólo hay tres índices autonómicos que son indispensables para esas medidas si mejora la protección frente al desahucio el juez deberá avisar a los servicios sociales si es una familia vulnerable no se podrá ejecutar en el plazo de un mes o de tres meses sin arrendadores persona jurídica