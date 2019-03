Escucha las noticias de las 06:00 (02/03/2019)

son viables electorales es decir lo que pretenden es hacer anuncios que no van a poder aprobar que no van a poder

Voz 6

01:07

el Gobierno si detecta que hay una situación turgencia normativas y lo que se llama una extraordinaria y urgente necesidad que no tiene que ser una situación de excepción pero sí de emergencia normativa que no les da tiempo de hacerlo con el proceso legislativo ordinario entonces puede utilizar este recurso que evidentemente la a la oposición puede criticarlo en una Diputación permanente con el pleno lo de lo creo oportuno impulsar la el tribunal constitucional y el Tribunal Constitucional valorará si existía o no la situación de urgencia batir