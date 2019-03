Voz 0125

qué tal muy buenos días un saludo de Ángel Cabrera en el control de quien les habla Virginia Sarmiento es sábado dos de marzo este fin de semana continúa esta primavera anticipada que venimos disfrutando hoy llegaremos a veintiún grados en muchos puntos de la comunidad y descienden ligeramente las temperaturas mínimas sobretodo en la sierra eso sí con cielos despejados en toda la región además es hoy el Ayuntamiento ha desactivado el protocolo anticontaminación después de cuatro días consecutivos en escenario uno con limitaciones de velocidad en la M treinta y sus accesos hoy volvemos a la normalidad porque las estaciones de medición llevan tres días sin arrojar datos que superen los niveles de dióxido de nitrógeno y si utilizan el transporte público que es lo que se recomienda tengan en cuenta que este sábado vuelve a haber paros en el Metro convocados por el sindicato de maquinistas pero serán únicamente de cuatro a cinco de la tarde en las líneas pares la Comunidad ha fijado los servicios mínimos en el sesenta y tres por ciento la protesta entra dentro del calendario de movilizaciones por falta de personal y la gestión del amianto en el suburbano Cristina Cifuentes ha pedido ya su baja temporal como militante del Partido Popular así lo publicaba ayer en su cuenta de Instagram citando a Franklin Delano Roosevelt diciendo que en política no hay casualidades y si las hay están muy bien preparadas así que la ex presidenta explica que deja al partido hasta que el tiempo lo de la razón el líder del Partido Popular Pablo Casado ayer no sabía nada parece que Pepe empresarial