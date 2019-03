Escucha las noticias de las 11:00 (02/03/2019)

Voz 1 00:00 dicha sorprender a un beso

Voz 1458 00:14 son las once las diez en Canarias Venezuela califica de ilegales las sanciones que Estados Unidos quiere imponer a mandos del Ejército y asegura que forma parte de la estrategia que Washington tiene para provocar una sublevación contra el Gobierno de Maduro mientras el presidente encargado Juan huído tiene previsto anunciar nuevas movilizaciones insiste en que tiene intención de regresar al país ante lo antes posible y descarta una intervención militar son declaraciones anoche en Argentina tras reunirse con el presidente Macri

Voz 1704 00:44 hay que tener mucha responsabilidad con respecto

Voz 6 00:47 yo a eso hemos eh una última opción de fuerza que nadie quiere ir estamos trabajando para que la transición sea de cara libre en cualquier escenario es ser usurpación gobierna tradición elecciones vive en el mar con otra condición

Voz 1458 01:06 en España unos setecientos jóvenes asistieron anoche a una fiesta convocada por Vox en una discoteca de Madrid el líder del partido de ultraderecha Santiago Abascal intervino entre gritos de presidente presidente en su discurso les pidió el voto durante su intervención se pudo escuchar entre otras cosas el Himno de La Legión cambiamos de asunto más de mil seiscientos efectivos de seguridad forman parte del operativo especial con motivo del partido de fútbol que juegan hoy en la capital el Real Madrid y el Barça se prevé que asistan más de ochenta mil personas en Radio Madrid Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 01:42 hola buenos días el dispositivo de seguridad ha sido activado aunque el despliegue principal se va a producir dentro de unas cuatro horas cuando los mil seiscientos efectivos se agrupan entorno a los tres anillos de seguridad que van a rodear el estadio Santiago Bernabéu un dispositivo muy similar sino idéntico al del partido de la Copa del Rey del pasado miércoles las previsiones manejan cifras de ochenta mil aficionados en el estadio echar mantiene que deberán estar ya sentados en torno a las ocho y cuarto ocho y media de esta tarde por eso desde la Delegación del Gobierno en Madrid aconseja llegar al estadio con suficiente tiempo para atravesar con facilidad esos anillos de seguridad

Voz 1458 02:18 pues en lo estrictamente deportivo es el segundo clásico de la semana Uxue Caballero buenos días

Voz 0270 02:23 qué tal buenos días Real Madrid y Barcelona se vuelven a ver las caras esta noche a las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabeu tres días después de esa semifinal de Copa la derrota de los de Solari sería un golpe de moral muy duro en vísperas de la vuelta de Champions y una victoria del conjunto culé supondría dejar atrás en la carrera por el título a uno de sus rivales también tenemos más partidos hoy en primera división a la una se juega el Espanyol Real Valladolid a las cuatro y cuarto Villarreal Alavés y a las seis y media Huesca Sevilla esta tarde también son las finales de la Copa de España de fútbol sala a las cinco Movistar Inter el pop El Pozo Murcia después será en los las una magna Barça Lassa es todos

Voz 21 06:49 creo que es bueno o Eres que se vean una incertidumbre Sepang simplemente sepan lo que llevan dentro porque yo que tenía que ver una ecografía todos los días a partir de esas semanas veinte veintiuno la verdad es que creo que es bueno simplemente conoce que lo que llevas dentro ya es una vida Autor

Voz 7 07:06 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1 07:33 tú es consciente de tu vida autónoma que llevabas dentro Llum

Voz 1704 07:36 no no yo yo pensé que era un gas luego se alargaba mucho el tema si al final pues nació Le puso un nombre ya está ahí pues al fin y ahí sigue el gas Tobarra claras un gas noble mega noble ganó porque es migas yo la verdad es que si a mí me dicen que voy a traer un autónomo a la vida yo a lo mejor lo hubiera taponó la salida a las madres deberían saber si llevan dentro un Pablo Casado

Voz 1 08:01 eso sí que sería cree que la ecografía te desvelará esta noche votantes

Voz 1704 08:05 el traje y corbata y la raya una votante del niño que viene ya con los náuticos carga haciendo pinturas rupestres en la vientre de la madre que lo saca soy yo iba mi yo yo me enseguida me pone eh yo ese niño autónomo que nace en marzo y tiene que hace ya veinte pagan IVA también trimestre y además es una putada porque no facturar nada ahí ya tiene que pagar la has igual por lo que pueda ser

Voz 1 08:31 bueno Llum Barrera Jorge Ponce y Pedro Aznar creo que estás en Valencia

Voz 1704 08:34 aprendes a fallas en serio sí sí sí sí bueno empezaron ayer las el día uno de marzo

Voz 1458 08:41 es la obra más Fleitas es Castello el que cuando son las Fallas sale corriendo tú te quedas bueno yo casi todas las algo yo salgo corriendo también claro es personaje público allí en aras sí pero ahora tengo que ir a todas las mascletaes vestirme fallera cada día te te con este de pulpo no te dice no

Voz 1704 08:55 eso eso en Tenerife es que Tenerife es he visto hemos visto una foto de pulpo pero yo me he visto lo que depende quiero una vida muy intensa

Voz 1 09:03 sí sí es dieciséis de marzo estoy aquí son las cuatro la mañana alguien me dice viste de pulpo mejor

Voz 1704 09:08 esto de pulpo más te has puesto pulpo más de una vez a las cuatro de la mañana enceló

Voz 1 09:13 tampoco de política el líder del PP ha tenido una semana llena de gloria no solamente porque se quedara encerrado en un ascensor prometer a quince personas en una cabina con capacidad para diez cosas que pasan sino porque cuanto más habla más se ponen en evidencia Si a esto que nos dejó en o que diario Le unimos lo que hemos oído antes esto otro que soltó en televisión España

Voz 22 09:32 hola además de las medidas para ayudar a quién ya sus víctimas nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que nos está portando bien con ellas

Voz 1704 09:43 claro cuando yo le digo a mi hija que se porte bien obviamente me refiero a que no mate

Voz 1 09:48 esta persona se porta bien puede ser un asesino a esa persona bueno una persona

Voz 1704 09:52 a mí me llama la atención que utilice tanto en esta última semana la palabra autonomía cuando son de los que se la quieren cargar no están como dicen vamos a decirlo mucho ahora porque luego ya no vamos a utilizar mal la palabra

Voz 1 10:03 ese ese Sepi Jim no ese pícaro semana André Malraux ese filón ni siquiera se refería a lo que todos pensábamos que su maltratador

Voz 23 10:11 en contra los maltratadores silente ningún eufemismo es más nuestro partido defiende la prisión permanente revisable que ustedes están lega no

Voz 24 10:20 las personas que se portan mal con las mujeres

Voz 23 10:23 son los jefes meses están discriminando en el subsuelo portando léanse o vean ustedes las entrevistas en pena

Voz 1458 10:31 ha sido una cosa y la contraria al mismo tiempo que es curioso que el el universo es suele ser redondo en sus contenidos y si os deis cuenta la presidenta Ana Pastor dije silencio cuando dice contra los más

Voz 1704 10:43 de silencio ha quedado perfecto y la gente que soporta mal son los jefes que están discriminando las mujeres suelo he estado hablando del noventa y cinco por ciento lo mejor de los jefes de España un poco no noventa y nueve abramos daría escuchará las empleadas de Partido Popular y tenemos eh

Voz 1 11:00 tiempo ni ganas de escuchar la entrevista completa de de Pablo Casado pero seamos justos escuchemos un poco más

Voz 22 11:04 la respuesta en el tema de la violencia contra la mujer además de las medidas para ayudar a quién ya son víctimas nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas por ejemplo con empleo

Voz 1 11:21 para que luego digan que hemos sacado un extracto completa pero tampoco ayuda mucho eh

Voz 1704 11:25 lo que pasa Pablos que ahora está intentando en el mismo discurso contentar a públicos muy distintos a tope de de de bous al que va más yo no estaba con un ojo que no iba a pasar de casada soltero en cero coma e como sigas

Voz 15 11:36 sí les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostenta presidentes del Gobierno de España que propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día veintiocho de abril y a partir del martes ya estamos disueltos son las cámaras están disueltas

Voz 1704 12:00 oye es un mono de votar brutal yo yo me estoy que me voto encima parte yo en poco tiempo bueno vamos a tener

Voz 1 12:10 no sólo trabaja la Diputación permanente a ver cómo vivimos sin debates de altura

Voz 1704 12:15 él quería ser expresidente del Gobierno ha logrado yo viajará yo dará conferencias que parece que eso es lo que ha invertido usted todo este tiempo diversas retuerce tanto la realidad que al final que veo es ridículo señor casado y os lo digo con todos los respetos no

Voz 15 12:28 esto es lo vamos a echar de menos a pasar ahora que no iban a tratar en los plenos los asuntos que nos afectan a los ciudadanos

Voz 0522 12:33 yo soy un español más que me sentí abochornado de ver cómo la líder de la oposición en el Parlamento de Cataluña se planta delante de la residencia de un prófugo de la justicia para decirnos que esa de verdad es la política señor Rivera esa de verdad es la política si usted tuviera lo que tiene que tener tu coraje

Voz 22 12:53 haría lo que hace ciudadanos en Bruselas en otros países lo haría ustedes el Gobierno no se refería con las que no no no

Voz 1704 12:59 Sánchez también empieza por no igual no podíamos dejarle a Rivera de verdad por probar este último mes dejarles el presidente un mesecito escrito de verdad que luego ya votamos y luego ya se salvaría un poco porque la campaña va a ser dura e me encantaría

Voz 1458 13:14 en un saludo muy afectuoso al vecino de Puigdemont

Voz 1704 13:16 está comiendo una Turner sí pobre hombre sin merecer sí pero Tomás del a pesar de todo hubo aquí le dio pena que llegar al final de aquella que valió la pena

Voz 25 13:25 valió la pena por ustedes por España y por los españoles muchísimas gracias

Voz 1704 13:32 Pastor puestos la dejaría siempre presidenta ahora que no se maneja muy bien

Voz 1 13:39 no hay planes del Congreso ni debate sobre el estado de la nación ya podemos todos centrarnos en una campaña electoral que va a ser de altura yo quiero ser presidente de España

Voz 22 13:46 no sólo para los que votan al Partido Popular también para los que votar al Partido Socialista de los que votan a Ciudadanos a Vox los independentistas y Podemos

Voz 1704 13:53 hasta hasta hasta la que abortan eso también

Voz 1 14:00 puede puede a Podemos mucho más allá en la escala de radicalidad que Vox Vox vale e incluso Podemos

Voz 1704 14:08 pues claro cuando eres presidente los demás pues sí pues sí en mi presidente qué te voy a ver

Voz 1458 14:13 pues otro creéis que está frases rollo Rajoy quiere decir le pasa como a Rajoy que empieza la frase y no sabe cómo acabarla o la está diciendo

Voz 1704 14:20 no no lo entendibles con lo tienen todo muy pensado eso es lo que da más miedo cielos

Voz 1 14:25 a esa altura esta semana Teo por favor a nosotros no nos hace falta ir a pescar en caladeros ajenos e intentar fichar a personas de otros partidos duros hace falta pero no acaba es decir lo cuenta

Voz 1704 14:35 yo no me había parecido para usted Nos falta porque están todos en la cárcel juzgado y luego que si Rajoy es gallego no

Voz 1 14:45 en la formación de Rivera también ha pescado en caladeros socialistas a Corbacho a Mesquida es que cada vez se reúne más gente a Ciudadanos

Voz 22 14:52 es elevan más Constitución es el PSOE más liberales al PP esa es la realidad eso es lo que está sucediendo

Voz 1704 14:58 entonces qué me siento yo tan sólo tengo una cosa que hay tanta gente aquí yo estoy un poco ofendida porque después de te lo han llamado no donde no son fichajes como estrella a ninguno de nosotros no han tocado verdad que un telegrama ni nada temporada de fichajes pues a esa miseria un puntazo Thiago entrando

Voz 1 15:17 existencia pide bicis y levantan cuatro pide que lo cuento