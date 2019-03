Escucha las noticias de las 13:00 (02/03/2019)

otros aprobó cuatrocientas doce medidas una media de cincuenta y tantos acuerdos por Consejo de Ministros pero claro como todo ellos pueden nosotros no nosotros estamos ocupando esto no a

no no hacían electoralismo Ábalos ha cargado duramente también contra las últimas incorporaciones de ciudadanos asegurando que la formación naranja sólo va a los mercados de dice atraer viejos políticos

podemos hablar de la educación de nuestros hijos podemos hablar de la innovación y la llegada de empresas podemos hablar de la investigación pica de nuestros servidores públicos eso es de lo que yo quiero hablar en esta campaña no me veréis hablando de Franco ni de aborto eso lo dejo para Casado Sánchez yo quiero hablar de España

más cosas la directora del Fondo Monetario Internacional no espera una recesión en la zona euro a corto plazo Christine Lagarde afirma que no hay presupuesto en Europa para afrontar una crisis como la de dos mil ocho pero ha defendido que el sistema es más fuerte que hace una década Irene Dorta según la directora del FMI no habrá una recesión a corto plazo aunque el organismo ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento económico de la zona euro para este año Christine Lagarde en una entrevista publicada hoy por el semanario portugués Expresso ha reconocido que en la actualidad no existe margen presupuestario para lidiar con una crisis como la de dos mil ocho pero asegura que el sistema es fuerte descenso perfectible a todos los países deben reforzar sus almohadas ha dicho hacer las reformas correctas y preparar la economía para la transformación que viene en el horizonte y expertos en la lucha contra el maltrato animal exigen un cambio en el Código penal que castigue no sólo el maltrato contra animales domésticos sino también el maltrato hacia animales silvestres como el zorro torturado hasta la muerte hace semanas por un cazador en Huesca la informaciones de Alberto Pozas el caso