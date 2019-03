Escucha las noticias de las 04:00 (03/03/2019)

del exterior el autoproclamado presidente interino de Venezuela Juan Why do ha convocado esta madrugada nuevas movilizaciones para el lunes y martes de la semana que viene o Aído ha hecho este anuncio en Ecuador donde también ha confirmado su regreso a Venezuela recordemos que la justicia venezolana prohibido abandonar el país el pasado mes de enero a raíz del su auto proclamación en Argelia este sábado ha sido destituido el jefe de la campaña electoral del presidente Buteflika en el cese es consecuencia de las protestas contra su candidatura a la reelección después de veinte años en el poder y se produce cuando el mandatario continúa ingresado en un hospital suizo corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 7

02:34

a menos de veinte horas para que se cierre la presentación de la candidatura oficial de Buteflika en el Consejo Constitucional los ciudadanos están expectantes a cómo reaccionará el Frente Nacional de Liberación tras las manifestaciones que se suceden en el país desde el diez de febrero y que se han intensificado en la última semana por el momento todavía no ha anunciado la llegada del presidente al país desde Ginebra donde ingresó en el hospital el veinticuatro de febrero la hora límite para presentar las solicitudes las once de la noche de hoy domingo tres de marzo después el consejo tiene diez días para validar las sin embargo desde Argelia explican que no hay una disposición legal que indique que un candidato debe personarse ante el Consejo Constitucional para presentar su expediente tanto los asesores de la Presidencia de la República como los partidos en la oposición celebraron sendas reuniones el sábado en Argel se contempla la posibilidad de que las elecciones aplacen porque no están los hábitos de este régimen ceder a la calle