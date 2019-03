Escucha las noticias de las 10:00 (03/03/2019)

Voz 1895

00:21

las personas que han muerto se encontraban en el piso en el que se ha originado el fuego en la cuarta planta del edificio las víctimas son un matrimonio el hombre de setenta y cuatro años y la mujer de sesenta y cinco algunos vecinos han explicado que sobre las siete y media de la mañana han oído una explosión de inmediato han visto llamas de fuego de gran dimensión once dotaciones de los bomberos se han encargado de evacuar a una parte de los vecinos y otros han sido confinados en el edificio ahora mismo según los Bomberos de la Generalitat el fuego está ya extinguido ese proceder a ver si hay algún daño estructural en este bloque de once plantas se decidirá si los vecinos pueden volver a sus casas algunos de ellos de hecho no han salido de ellas siguen confinados el incendio se ha producido en la calle Chile número cuarenta y dos en el barrio de Las Corts de Barcelona todavía se desconocen las causas que lo han provocado