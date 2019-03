Escucha las noticias de las 12:00 (03/03/2019)

Voz 1061

00:22

buenas tardes con su visita a Ecuador why do ha puesto punto y final a su gira latinoamericana que empezó hace más de una semana entonces el presidente interino abandono Venezuela pese a que tenía prohibido hacerlo por el régimen de Maduro desde que se autoproclamó Jefe del Estado Why Do ya había anunciado esta semana su regreso lo ha vuelto a hacer esta pasada madrugada aunque sigue sin dar detalles concretos salvo que va a ser en las próximas horas su día sí ha anunciado nuevas movilizaciones contra Maduro