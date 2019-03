Escucha las noticias de las 14:00 (03/03/2019)

no

como eran temas la gestación subrogada por ejemplo el tema de la regulación de la prostitución allí donde las mujeres podemos elegir más allí hay más feminismo no menos y allí donde hay más prohibiciones ahí hay menos libertad y por tanto menos feminismo y eso lo vamos a seguir de misma

vamos a seguir le preguntaremos sobre esto Talk es presidenta de la Fundación Mujeres fuera de nuestro país empieza la cuenta atrás en Argelia porque hoy termina el plazo para que el presidente Buteflika anuncie si opta o no a un quinto mandato hoy mismo se han repetido las protestas contra él que lleva ya veinte años en el poder José Luis García Íñiguez

de de ochenta y dos años a esta hora sigue en el hospital de Ginebra en el que permanece ingresado con fuertes medidas de seguridad y con absoluto silencio sobre su estado de salud tampoco se sabe si finalmente va a presentar su candidatura a la reelección para un quinto mandato consecutivo o si finalmente va a dimitir tal y como le exigen en las protestas en su contra que se celebran en el país desde hace diez días hoy a las once de la noche termina el plazo para inscribir la candidatura en las últimas horas Buteflika ha presentado su declaración de bienes requisito imprescindible mientras tanto en el país hoy han vuelto a salir a la calle a los estudiantes en la capital Argel y otras de las principales ciudades entre importantes cordones de seguridad

en Venezuela la crisis institucional de aquel país puede escribir en los próximos días un nuevo capítulo Juan Why do sigue de gira por Latinoamérica y ha repetido que a lo largo de esta semana que empieza mañana tiene previsto volver a Venezuela cruzó la frontera ya saben aunque el régimen de Nicolás Maduro sólo había prohibido expresamente anuncio del regreso a casa en Venezuela el lunes y martes de que también el carnaval en Venezuela hoy tenemos poco que celebrar y mucho que ser que convocaremos protestas esos días en Venezuela siempre me con nuestra Constitución así termina esta semana con mal tiempo porque es malo que estemos en mangas de camisa en pleno invierno la peor parte está en Asturias desde donde nos están llegando imágenes que son más propias del verano veinte incendios forestales siguen activos a esta hora Radio Asturias última hora Silvia Roa