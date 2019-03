Escucha las noticias de las 23:00 (03/03/2019)

Voz 1 00:00 tras mucha igual el caduco peloteo en los oyentes lo vale

Voz 0458 00:32 el once de la noche diez en Canarias Carrusel deportivo hasta la una y media pendientes de cualquier cosa que pasa en el mundo del deporte a inmediato aparecerá por aquí Manu Carreño también como todos los domingos vamos a resumir lo más importante jornada informativa José Luis García Íñiguez que está

Voz 5 00:45 hola mi enhorabuena la mano y escuchar ahora a ver qué tal buenas noches qué tal da sigue piensa que el Logroñés no lo ha habido bien y bueno pues vale recordamos hasta

Voz 1827 00:53 Asturias porque la Unidad Militar de Emergencias se dirige hacia allí desde donde no llegan imágenes más propias del verano que de primeros de marzo hay más de setenta incendios activos en las labores de extinción son muy complicadas por el viento que sopla esta ahora cuál es la situación Javier Carrera última hora buenas noches

Voz 0866 01:10 hola buenas noches según el último recuento son setenta y siete los focos activos en todo el Principado la situación es complicada según el Gobierno asturiano ya que el fuerte viento como decías está favoreciendo la propagación del fuego y ha impedido la actuación de los medios aéreos hay incendios en una treintena de los setenta y ocho concejos de la red

Voz 1827 01:28 yo no aunque lo peor está viviendo en algunos como no

Voz 0866 01:30 CA Tineo y Allende donde una familia ha tenido que ser desalojada y donde las BRIF las brigadas contraincendios

Voz 6 01:36 no

Voz 7 01:40 han colaborado con los bomberos para

Voz 0866 01:41 tratar de extinguir el fuego ya está en marcha además la Unidad Militar de Emergencias que las próximas horas desplazará a cincuenta efectivos hasta ahora unas doscientas personas han trabajado en el dispositivo contra estos fuegos que en muchos casos presentaban frentes de hasta treinta metros lo que ha obligado a cortar algunas carreteras secundarias el Ejecutivo asturiano confía en que mañana mejoren las condiciones meteorológicas puedan operar los helicóptero

Voz 1827 02:04 no gracias Javier fuera de nuestro país la crisis institucional en Venezuela se reaviva sólo una semana después del fracaso de la operación para repartir ayuda humanitaria Juanjo Aído ha comunicado que viaja ya hacia Venezuela con dudas sobre cuál puede ser su futuro judicial en los próximos días el régimen de Nicolás Maduro le había prohibido abandonar el país el lo hizo la semana pasada y ahora pretende volver a José Luis García Íñiguez qué tal buenas noches noches mañana mismo Why do ha convocado manifestaciones en Vélez

Voz 1061 02:31 ha ido ha abandonado esta tarde la que ha sido la última parada de su gira latinoamericana desde allí desde Ecuador ha convocado manifestaciones en Venezuela para mañana y pasado la movilización de este lunes tiene hora las cuatro de la tarde hora española así que el presidente interino emprende ya el viaje de regreso a su país después de que lo abandonara el pasado veintidós de febrero un día antes del intento frustrado del reparto de la ayuda humanitaria ese día cruzó la frontera a Colombia y luego ha visitado Brasil Argentina Paraguay Ecuador aunque en realidad why do tenía prohibido por el régimen de Maduro abandonar Venezuela desde que el veintitrés de enero se autoproclamó presidente así que ahora la duda es cómo va a actuar el Gobierno chavista ante el regreso del líder opositor el propio Why do dijo ayer en una entrevista que su detención sería el el último error de Maduro y provocaría un levantamiento popular ayer mismo la Unión Europea advirtió al advirtió a Maduro de que condenará cualquier acción que pueda poner en peligro la libertad la seguridad e integridad del presidente interinas y que Roberto terminamos el domingo con dos incógnitas cuándo y cómo va a llegar a Venezuela y que va a hacer el régimen de Maduro que no ha llegado a hablar directamente de su detención

Voz 1827 03:32 gracias Iñigo hacia el otro punto de atención esta noche está en Argelia el presidente Buteflika finalmente ha anunciado esta tarde que pretende presentarse otra vez ya van cinco a las selecciones que están previstas en abril y lo hace desoyendo las manifestaciones nunca vistas en aquel país que le pedían que se marchara a que no repitiera corresponsal Sonia Moreno

Voz 1916 03:50 su recién nombrado director de campaña ha presentado las firmas recogidas para respaldar su candidatura llegaron al Consejo Constitucional en ocho furgonetas blancas grandes custodiadas por las fuerzas de seguridad a media tarde unas horas antes de que finalizara el plazo para concurrir candidatos en la oposición sin embargo han decidido renunciar a presentarse para apoyar las movilizaciones multitud en áreas iniciadas hace más de dos semanas con una concentración de estudiantes esta misma mañana en las principales ciudades del país la policía dispersó a los manifestantes con un cañón de agua ante la sede del Consejo Constitucional tampoco dejó quedarse a los periodistas Buteflika querido dirigirse a los argelinos a través de una carta que leyó la televisión con una serie de compromisos después de haber escuchado las protestas de los ciudadanos estos días en las calles promete una conferencia nacional después de ser elegido presidente otras elecciones anticipadas a las que no se presentaría y una revisión de la Constitución a través de un referéndum

Voz 1827 04:43 de vuelta a España el presidente del Gobierno firma mañana el decreto para disolver las Cortes que entrará en vigor el martes será entonces cuando se dé por finiquitada la legislatura número doce de esta etapa democrática él en los últimos compases de la legislatura coinciden con las mujeres también con los hombres calentando motores de cara a otro ocho m una cita para reivindicar la igualdad real y efectiva miles de personas han manifestado hoy en Lugo lo estábamos escuchando convocados bajo el lema Por todas las pero todas las mujeres por todos los derechos pero vuelta feminista así la movilización del ocho m se instala un año más en nuestra vida pública también lo hacen en la vida política

Voz 8 05:25 es tiempo de mujeres frente a quienes niegan las necesidades de políticas activas para este Gobierno de la igualdad es el eje transversal de todas nuestras esfuerzos

Voz 9 05:32 la educación la igualdad real en cualquier sociedad democrática debe comenzar en la

Voz 1827 05:36 he tenido hoy por La Moncloa en el que participan todos los miembros del Gobierno también Ciudadanos ha querido hablar hoy de feminismo con una óptica muy particular que ellos llaman feminismo liberal Inés Arrimadas defendía la prostitución legal o los vientres de alquiler como dos expresiones de libertad para las mujeres

Voz 0419 05:54 al tema de la gestación subrogada por ejemplo el tema de la regulación de la prostitución allí donde las mujeres podemos elegir más allí hay más feminismo no menos allí donde hay más prohibiciones ahí hay menos libertad y por tanto menos feminismo y eso lo vamos a seguir ese

Voz 1827 06:11 le hemos preguntado sobre esto a Marisa Solé que es la directora de la Fundación Mujeres solito recuerda para empezar que no hace falta que ningún partido venga decirle al movimiento feminista que es el feminismo

Voz 10 06:21 esa llega recordarle a ciudadanos que el movimiento feministas movimiento que existe desde hace más de dos siglos y que nunca ningún partido político la dicho así mismo lo que es o lo que no es feminismo

Voz 1827 06:31 que la prostitución legal los vientres de alquiler no son una forma de GM

Voz 10 06:35 es confundir la libertad de la mujer con poner a disposición la capacidad de las mujeres y los derechos productivos de las mujeres a disposición de terceros bajo la regulación del mercado porque de eso estamos hablando cuando hablamos de prostitución Mi idea de gestación

Voz 11 06:51 su robara

Voz 10 06:52 pues desde luego tiene bastante pinta de ser liberal pero pero bastante menos feministas

Voz 1827 06:56 Albert Rivera por su parte ha querido marcar distancias respecto a Vox que apoya al Gobierno de PP y de Ciudadanos en Andalucía ya ha mostrado su compromiso con el pacto de Estado contra la violencia machista también hoy el Partido Popular ha querido enarbolar una de las banderas que agitó la ultraderecha en las elecciones andaluzas la de la defensa de la caza y las corridas de toro

Voz 12 07:15 los el Partido Popular lo que quiere es que cada uno haga lo que considere oportuno en el marco legal y además dentro de esta libertad lo que no admitimos es que un Gobierno por puro sectarismo ideológico diga que como una ministra no les gusta la caza no les gusta los toros va prohibirlos nosotros defenderemos siempre que los españoles hagan lo que consideren oportuno y eso es lo que hoy también queremos reivindicar palabras de Casado en una manifestación hoy en el centro de Madrid

Voz 1827 07:37 a favor de la caza y la tauromaquia que parten de una mentira el Gobierno socialista no ha planteado ninguna medida sobre esto de hecho el ministro de Cultura dijo que no iba a hacerlo el PSOE por su parte votó en el Senado una moción presentada por el PP que pedía precisamente respeto para para estas dos prácticas para las corridas de toros para la caza el PP Europeo por su parte se enfrenta a un debate complicado que puede terminar en una profundísima fractura interna siete partidos han pedido la expulsión de Viktor Orbán el primer ministro de Hungría cuyas políticas xenófobas y antieuropea provocan rechazo en las instituciones comunitarias corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 08:15 son populares de países pequeños vienen mayoritariamente de una cultura democristiana casi en tiempo ya de precampaña piden la expulsión del partido de Orban de la familia popular europea no es un debate fácil para el PP porque con él puede al dividirse perder la mayoría en las próximas elecciones de mayo además a vivir una crisis interna de envergadura porque los españoles por citar un ejemplo uno de los grandes partidos en el Partido Popular Europeo han apoyado a Orban incluso contra los alemanes este septiembre en el debate con voto de advertencia del Europarlamento hoy de momento los alemanes callan pero los finlandeses de Luxemburgo Holanda Bélgica Suecia portugueses griegos quieren que se debata la exclusión en la reunión del Partido Popular Europeo prevista antes de la cumbre del veintiuno de marzo

Voz 1827 09:09 en Estonia acabamos de conocer que el centro derecha ha ganado en las elecciones legislativas celebradas este domingo pero atención porque la ultraderecha ha duplicado el número de votos respecto a los últimos comicios ella tercera fuerza política en ese país frente al auge de los ultras un movimiento radicalmente contrario empieza a alzar la voz en buena parte de Europa a viernes miles de jóvenes de todo el mundo también aquí en España se manifiestan para exigir a sus gobiernos medidas concretas contra el cambio climático

Voz 6 09:48 ha cambiado mucho

Voz 1827 09:53 la que escuchan es Greta zumba en una activista sueca que con sólo dieciséis años lidera ese movimiento estudiantil que protesta por el mundo que les estamos dejando que han llegado como les decíamos también a España Irene Dorta

Voz 13 10:05 aunque más tarde que en el resto de Europa en España

Voz 14 10:12 el movimiento Friday acaba de llegar

Voz 13 10:15 el primero a Girona nosotros empezamos siendo el

Voz 15 10:18 cinco personas en y desde entonces

Voz 1827 10:20 semana tras semana de nuevo a Barcelona pues en

Voz 9 10:22 Barcelona He comenzó a raíz de la marcha por el clima que

Voz 13 10:27 después a Valencia esta semana a Madrid un movimiento liderado por los jóvenes y que consiste en faltar a clase cada viernes para acudir a ayuntamientos parlamentos a exigir medidas concretas contra el cambio climático ahí como

Voz 9 10:39 una especie de barrera de incomunicación entre el mundo de la ciencia que es la que tiene todos

Voz 13 10:45 los datos y es el mundo de las

Voz 9 10:47 instituciones y la ciudadanía

Voz 16 10:50 en cuenta no es un dato en Un informe sino una edad hace de nuestra vida que vamos a vivir y que no para que no queda tanto las

Voz 17 10:56 ya escribe en un protocolo oí un Programa de Transición Energética y que a partir de ahí inserta en la educación ambiental

Voz 13 11:05 la preocupación por el medioambiente se está reflejando en las urnas de algunos países como Alemania Holanda o Bélgica Luis analista en riesgo político en la consultora Ateneo en Londres explicaba así el perfil de estos votantes hoy en los micrófonos de Hora catorce

Voz 18 11:20 votantes que que no se ven atraídos por porque estás nuevas aspas de de extrema derecha o de derecha radical que vienen de emergiendo en Europa son votantes acomodados de clases medias altas profesionales liberales

Voz 13 11:32 aunque tradicionalmente en España esos partidos no han tenido mucho peso parece que estos movimientos adquieren cada vez más fuerza la próxima cita el quince de marzo cuando hay convocada una gran manifestación mundial contra el cambio

Voz 1827 11:45 matricula de las muchas consecuencias de este cambio climático del aumento de las temperaturas del mar por ejemplo en la reducción del número de peces hay un informe elaborado por científicos del gobierno de Estados Unidos que advierte de que la costo de nuestro país es una de las más afectadas con las consecuencias que esto tiene para el sector pesquero Javier Gregori

Voz 0882 12:04 estos investigadores han analizado doscientas treinta y cinco poblaciones de ciento veinticuatro especies de peces diferentes entre otras ocho regiones del mundo y este ha sido el preocupante resultado hay tres zonas donde la disminución alcanza el treinta y cinco por ciento en los últimos ochenta años y son el mar de Japón el mar del Norte en la costa de la Península Ibérica con especies tan importantes como la anchoa como advierte Laura Rodríguez gerente de MSF un sello dedicado a la pesca sostenible

Voz 19 12:33 si esto lo hemos vivido en en situaciones muy cercanas como por ejemplo la anchoa del Cantábrico que estuvo cerrada al caladero ir desde luego ocurre ahora también con la sardina ibérica que está en una situación crítica a veces no es sólo por exceso de pesca también tiene que ver el tema del cambio climático

Voz 1827 12:49 más de mil millones de personas en el mundo dependen ahora del con

Voz 0882 12:52 sumó de pescado como su fuente básica de alimentos

Voz 1827 12:55 pues la contaminación la falta de lluvia hizo estas temperaturas que no tocan en un mes de marzo están haciéndole la vida imposible a las personas con alergia la buena noticia es que se espera que el tiempo cambia en los próximos días que llueva por fin y que mejore por tanto la situación de estas personas Luis moral es alergólogo es miembro también de la Sociedad Española de Inmunología

Voz 11 13:14 no se acostumbren a estar mal sin de expresividad consulten a su médico o va a orientar hacia otras pruebas o una consulta de un especialista cuando los síntomas son más molestos

Voz 1827 13:34 este primer domingo de marzo nos deja más noticias en Barcelona se investigan las causas del incendio en un bloque de viviendas en el que han muerto

Voz 2 13:41 dos personas cursarán Laporta

Voz 1827 13:48 el jefe de bomberos de Barcelona contaba esta mañana que cuando los bomberos han entrado en ese piso se han encontrado las dos víctimas un matrimonio de setenta y cuatro y de sesenta y cinco años junto a su perro que también ha muerto el edificio no tiene daños estructurales y los vecinos que habían sido desalojados por precaución han podido volver a sus casas en Euskadi la Ertzaintza ha detenido a una mujer por su supuesta relación con el bebé encontrado muerto hoy en una calle de Arrasate de Arrasate Javier Corbacho el reto

Voz 0458 14:14 nacido en encontrando esta mediodía en plena vía pública todavía

Voz 1827 14:18 que comparte de la placenta los médicos sólo pudieron certificar su muerte la policía vasca ha abierto una investigación que se ha saldado de momento con la detención de una mujer aunque el Departamento vasco de Seguridad no ha confirmado si se trata de la madre del bebé la Guardia Civil investiga la supuesta violación de una chica durante los Carnavales de Ciudad Rodrigo en Salamanca redacción en Castilla y León Manuel Rodríguez

Voz 1402 14:38 Ical de veinte años fue trasladado a un centro hospitalario donde se detectaron lesiones que coinciden con una posible violación la Guardia Civil ya tiene identificado al supuesto autor de los hechos aunque por el momento la joven no recuerda nada de lo ocurrido por lo que no se ha presentado ninguna denuncia las investigaciones tratan de averiguar si la joven ingirió alguna sustancia que le impidiera recordar lo ocurrido

Voz 1827 14:57 lo que escuchan

Voz 14 15:03 tuvo lugar anoche en Madrid un anciano o gol

Voz 1827 15:05 P a una prostituta en pleno centro es la gente que estaba paseando por allí quiénes frenaron la agresión a Radio Madrid Virginia Sarmiento

Voz 0246 15:13 ocurría en la conocida calle Montera que desemboca en la Puerta del Sol de la capital y la reacción de los que pasaban por allí fue inmediata varios grupos de personas Inter cedieron para defender a la mujer que estaba recibiendo bastonazo mientras estaba sentada en la calle el agresor fue increpado y retenido por los viandantes se vivieron momentos de tensión hasta que llegó la policía la víctima no quiso denunciar los hechos por lo que el hombre con

Voz 1827 15:34 no ha finalmente los organizadores de una conocida fiesta gay que se celebra cada mes en una discoteca de Madrid han decidido dejar de organizar la allí y cambiarla de sitio porque este viernes acogió también esa discoteca el acto de los jóvenes de la ultraderecha de Vox Pascual Donate

Voz 21 15:50 la llamada tanga Party que se celebra este domingo ha sido trasladado