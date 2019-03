Escucha las noticias de las 02:00 (04/03/2019)

Voz 0268

00:06

más de ciento veinte incendios activos asolan a esta hora el norte de España a Asturias Cantabria y Euskadi luchan por contener unos pocos en medio de unas condiciones meteorológicas que no ayudan porque no está prevista mucha lluvia para las próximas horas el viento sopla fuerte aunque de momento no hay heridos en ninguna de las tres comunidades en Asturias hay setenta y siete focos activos la situación ha ido complicando a lo largo del domingo y la Unidad Militar de Emergencias colabora desde la medianoche en las tareas de extinción a los vuelos de reconocimiento que se han producido durante todo el día para valorar la zona afectada Se van a unir ahora dos grupos tácticos de la UME ciento veinte militares seis autobombas y dos camiones nodriza cada uno colabora en la extinción de los incendios en Asturias inicialmente uno trabajara en Cangas de Narcea y otro en Cangas de Onís eso en Asturias en Cantabria hay a esta hora al menos cincuenta focos activos Las comarcas más afectadas son las de y las Delpy sueña aunque también se registran fuegos en la zona del Besaya y Nancy entonces la situación ha empeorado muchísimo hacia última hora porque hasta las ocho de la tarde solo había cinco incendios activos según el Gobierno regional hay operativos ciento dos agentes y treinta y dos cuadrillas forestales en Muskiz