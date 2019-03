qué tal buenos días más nubosidad este lunes como preludio de más cambios que esperamos esta semana en la previsión del tiempo suben las mínimas pero las máximas bajan ligeramente se esperan algunos chubascos entre mañana por la tarde y el miércoles este lunes está previsto que la diputada Isabel Serrano UCIE su decisión de presentarse a las primarias de Podemos en Madrid al menos así lo ha insinuado en Twitter ha tomado una decisión que me gustaría compartir con vosotras los vemos esta tarde en Vallecas escrito Serra que desde hace unos días se perfila como la cabeza de lista para competir con Íñigo Errejón en la Comunidad una lista en la que su hermana la también diputada Clara Serra es la número dos ayer le preguntábamos en la SER por la

si hermanos toda la persona imprescindible yo creo para el espacio del cambio madrileño Mi y además también que ha demostrado un excelente trabajo como diputada en hice es la candidata de Podemos pues yo creo que Podemos tiene mucha suerte es no sé si acabaremos construyendo ya digo en una única candidatura cura Si no nos entrenamos antes de las elecciones pues tenemos que entendernos después

Voz 1275

01:03

esto decía Clara Serra que aún no descarta la confluencia sobre Isabel Serrano un sector dentro de Podemos una corriente de núcleo duro del partido que no comparte su candidatura dicen que es una apuesta de mínimos Ike debilita las opciones de salir a ganar en ese grupo se sitúa otra diputada regional María Espinosa una de las personas más afines a Pablo Iglesias que según ha sabido la SER Se va a descolgar de las primarias de la formación morada Espinosa no participar en ese proceso tiene previsto anunciar esta mañana también que dejas