Escucha las noticias de las 07:00 (04/03/2019)

Voz 1113 00:21 bueno qué tal estado muy buenos días el viento es a esta hora el principal enemigo de los más de cien incendios que hay activos en el norte de España en Asturias hay setenta y siete focos las rachas han sido de hasta cien kilómetros por hora y sigue sin llover en Cantabria hay una veintena de fuegos activos en Euskadi el incendio se ha declarado en un monte cercano a la localidad de Muskiz Borja Liaño eso alcalde

Voz 1251 00:50 cómo nos va o los pues las zonas de franja de fuego más cercanos al parque de viviendas que estaban cercanas al al monte pero como se ha ido controlando la situación han muchas casas no obstante tenemos que para el polideportivo por lo que pueda pasar todavía porque el viento nunca sabes cómo va a reaccionar

Voz 1113 01:07 incendios intencionados nuevos apuntaba el alcalde la policía haya abierto una investigación el fuego que prende rápido y que se extiende muy rápido también ayudará el tiempo Guy Blues ultras seguros patrocina este espacio Jordi Carbó Se va el viento viene la lluvia la cornisa cantábrica pues él no como la última vez que también tuvimos incendios que justamente cayó también el lunes cuando el tiempo cambió va a cambiar pero de manera más progresiva es decir ahora el viento todavía está soplando con rachas de más de setenta ochenta kilómetros por hora y sólo van a llover algunas gotas en Asturias chubascos un poco más intensos en Cantabria y el País Vasco pero lo único que ayudará de verdad es que esta tarde sí que aflojará el viento y sobre todo ya no será el del sur que ayer aportó temperaturas de más de veinticinco grados una situación que en el resto del país también será parecida viento aflojando con el paso de las horas y hoy todavía con algo de calor cerca del Mediterráneo cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 1113 02:29 es lunes cuatro de marzo y Juan Why do ha insistido esta madrugada en sus redes sociales en que piensa regresar a Venezuela aunque no desvela dónde se encuentra

Voz 5 02:38 si el Rey intentan secuestrar será uno de los últimos errores sin duda que cometa en este momento también juega muy claramente los pasos a seguir en el corto plazo movilización

Voz 1113 02:50 movilizaciones una veintena de protestas ha convocado ha ido por toda Venezuela entre hoy y mañana ya que en España Pedro Sánchez firma hoy el decreto para convocar Isabel las elecciones generales

Voz 1410 03:02 el Rey tiene que refrendarlo mañana cuando se publique en el BOE las Cortes quedarán oficialmente

Voz 1113 03:06 disueltas Joy también España y Reino Unido firman un tratado contra el fraude fiscal en Gibraltar

Voz 1410 03:13 según cuenta el diario El País deberán pagar impuestos en nuestro país las personas que residen en Gibraltar pero pasan más de la mitad del año en España y también las empresas con la mayoría de activos su ingresos en nuestro territorio el PP europeo

Voz 1113 03:24 hoy Naza con dividirse en vísperas de las elecciones conservadores de varios países piden que se expulse al partido del ultra húngaro Viktor Orban por su antisemitismo y anti europeísta

Voz 1410 03:37 algunos populares españoles ya votaron junto a los partidos xenófobos y de extrema derecha del Parlamento Europeo para evitar que se le impusiera Orbán una sanción por vulnerar los valores de la Unión

Voz 1113 03:46 esta semana declaren en el juicio del pluses los mandos policiales a los que el ex ministro Zoido atribuyó toda la responsabilidad de las cargas del uno de octubre entre ellos el coronel Pérez de los Cobos

Voz 6 03:57 el dispositivo de Mossos d'Esquadra estaba más encaminado a facilitar el desarrollo de el referéndum ilegal que ha impedido

Voz 1113 04:06 serán testimonios clave para las acusaciones de rebelión desobediencia comenzó su carrera como actor en los años sesenta pero se hizo famoso en los noventa cuando Javier Sardá lo llamó para colaborar en el programa Crónicas marcianas

Voz 7 04:27 tal lindos no mejor un número nunca me lo por aquí así me enciende Hollywood la energía y entrañables

Voz 1113 04:39 señor Galindo Martí Galindo ha muerto esta noche a los ochenta y un años iba a decir que sabéis no se acordaba del pero tu Samper si no

Voz 1161 04:52 sí sí yo lo veían así sí

Voz 1113 04:55 deportes el Celta destituye a su segundo entrenador de la tempo

Voz 1161 04:58 Prada el portugués Miguel Cardoso que ya es historia tras la derrota de ayer en el Eibar uno cero que les deja en la décimo séptima plaza sólo dos puntos por encima del descenso segundo técnico que cae con los gallegos todos Mohamed que comenzó la temporada sustituto será Fran Escribá ex del Villarreal en la Liga española desde esta misma mañana en peligro Quique Setién en el Betis así pedía ayer el Villamanín la destitución del técnico tras las eliminaciones consecutivas de la UEFA en la Copa del Rey junto a la derrota de ayer en casa uno dos con el Getafe

