Voz 2

00:28

es que alía pide la misma pena que para Cifuentes tres años y tres meses de prisión hablo con la jefe de gabinete Marisa González me llama me llama y me dice tengo aquí en la prensa prisa que me están preguntando por por el Master de la presidenta que que qué ha pasado con las asignaturas que se había Maite pero cuando eres las clases las asignaturas y quiénes digo Marisa yo eso no lo sé esta es