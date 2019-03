Escucha las noticias de las 08:00 (04/03/2019)

Voz 1727

00:00

son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días este lunes el presidente del Gobierno va a firmar el decreto de disolución de las Cortes y la activación por tanto del calendario electoral coincide este año con la semana del ocho de marzo y todos los partidos andan a la busca de el voto de las mujeres a la búsqueda del voto de las mujeres no hay más que contemplar los primeros actos electorales o leer los periódicos esta mañana el ocho m del año pasado fue histórico y arrollador España S completo yo en un referente mundial por primera vez más mujeres que hombres participaron en una huelga en una manifestación a seguir como reacción a que el éxito al movimiento activo que lo sustenta en estos doce meses hemos visto en la plaza pública lo que todas y todos sabíamos que seguía existiendo en la esfera privada un residuo machista incapaz de afrontar el reto de la igualdad y que utiliza el anonimato de las redes sociales y las bravatas mitinero sin posibilidad de contraste para defender un mundo que ya no existe hace mucho ruido pero no son tantos el peligro real es que partidos más grandes y con posibilidad de gobernar le compren el discurso o parte del discurso que hace el mismo daño ya lo hagan porque se lo creen o por necesidades electorales por ejemplo nada más miserable en un país que ha visto el dinero público de la corrupción salida a espuertas camino de Suiza o irse por la alcantarilla nada más miserable que ahora cada vez que se habla de los recursos que se destinan a evitar asesinatos de mujeres o a proteger a sus huérfanos cada vez se ponga la coletilla de gastarlo bien como todo no como todo el dinero público no sólo ponemos bajo sospecha el dinero de la igualdad