recordamos que el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo de Extremadura ha disminuido en mil quinientos treinta y cuatro personas en febrero respecto al mes anterior un uno coma cuarenta y cuatro por ciento para ciento cuatro mil seiscientos treinta y tres desempleados como cifra total son datos de del Ministerio en el último año el paro se recortó en ocho mil trescientas seis personas con una reducción interanual del siete treinta y cinco por ciento bajó en ocho comunidades autónomas entre las que destaca Aragón Baleares y Catalunya is subió en otras nueve encabezadas por Andalucía y Madrid respecto a las provincias extremeñas el paro bajó en Badajoz el setecientas cuarenta y tres personas un uno coma cero ocho por ciento menos en relación a enero son sesenta y ocho mil trece el número de desempleados y en Cáceres descendido setecientas noventa y una personas un dos coma once por ciento que cifra el número de parados en treinta y seis mil seiscientas veinte personas ir más cosas en cuanto al tiempo la Comunidad Autónoma va a registrar hoy cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles dispersas sobre todo hasta el medio día tendiendo a intervalos nubosos por la tarde las temperaturas que no van a superar los veinte grados en Mérida diecinueve en Badajoz au diecisiete en Cáceres el Boletín Oficial de Extremadura que publica hoy la concesión de más de dos coma seis millones de euros del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social a la comunidad Extremadura para el desarrollo de diferentes programas dirigidos a menores y familias en riesgo de exclusión entre es un millón de euros para el programa de espacios educativos saludable si un dato más el número de personas dependientes atendidas en nuestra comunidad subió un catorce por ciento el pasado año según el último informe del Observatorio Estatal de Dependencia