Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:02 (04/03/2019)

Voz 1474

00:25

alguien le puede parecer mí parvo lo que voy a comentar pero es que lo creo sinceramente es lo mejor que le ha pasado a la democracia de nuestro país el movimiento más transformador de la paz que ha vivido la humanidad desde hace tres siglos lo que me parece tengo más más triste au bueno quizá lo están haciendo muy bien es cómo convencer a la gente no con No es que hay que hay que trabajar para que la violencia no exista ni para hombres ni para mujeres y eso es como bueno es claro pero no estamos hablando de esto no