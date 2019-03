Escucha las noticias de las 12:00 (04/03/2019)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1018 00:07 ya de la mañana con José Antonio Marcos José buenos hola qué tal Toni buenos días larga comparecencia como testigo del ex secretario de Estado para la Seguridad José Antonio Nieto en el juicio del proceso la persona que tenía la responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad en las fechas clave del desafío independentista asegura que el dispositivo de los Mossos d'Esquadra era insuficiente ineficaz y que sólo pretendía falsear la situación para dar apariencia de normalidad Alves

Voz 0055 00:28 Pozas con dos mossos por colegio dice Nieto no era posible impedir el referéndum se escudaron en la presencia de niños y mayores para actuar inicie su objetivo siempre fue permitir la cita ilegal

Voz 2 00:38 insuficiente claramente insuficiente e ineficaz diría que en algunos casos respondía a otro objetivo no al al de impedir la celebración del uno uno octubre sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal

Voz 0055 00:53 está por verse sala especificar quién podrá esa orden a los Mossos por ahora no lo ha hecho el secretario Estado de seguridad avala la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de violencia tanto el uno de octubre como también el veinte de septiembre en Barcelona la violencia ese día no era una hipótesis dice los manifestantes estaban destrozando vehículos policiales gracias Pozas febrero no

Voz 1018 01:10 a un repunte del paro o de algo más de tres mil personas algo que no ocurría en ese mes desde el año dos mil trece en el dato positivo en el lado positivo hay que anotar casi setenta mil afiliados más a la Seguridad Social el Gobierno entiende que la situación permite mantener el optimismo de años anteriores aunque los sindicatos vuelven a denunciar la precariedad en el mundo del trabajo Rafa Bernardo

Voz 1762 01:27 tres mil doscientos setenta y nueve parados más hace de éste el peor dato de febrero desde dos mil trece y sesenta y nueve mil afiliados más el febrero más flojo desde dos mil dieciséis pero para el Gobierno esto se debe a la volatilidad característica del segundo mes del año y no alteró la tendencia de crecimiento del empleo los sindicatos por su parte insisten en la excesiva precariedad Yolanda Valdeolivas secretaria de Estado de Empleo Lola Santillana Comisiones Obreras

Voz 3 01:47 que depende mucho de Campañas Agrícolas y que en ocasiones se atrasan Se adelantan de manera que son circunstancias absolutamente normales

Voz 0809 01:57 nueve de cada diez contratos que se han hecho ha sido contratos temporales y muchos de ellos cuatro de cada diez son a tiempo parcial

Voz 1018 02:04 con los datos de hoy el total de parados vuelve a situarse por encima

Voz 1762 02:07 de los tres millones doscientos ochenta y nueve mil

Voz 1018 02:12 hora doce dos minutos a las citas electorales previstas de ámbito estatal autonómico municipal europeo se puede sumar en las próximas horas la modificación del calendario en la Comunidad Valenciana presión de Ximo Puig estudia un posible adelanto para hacerlas coincidir con las generales del veintiocho de abril según sus propias palabras en cuestión de horas será pública su decisión

Voz 4 02:29 de eso durante todo el día hoy tendremos mucho tiempo que hablar en estos momentos no tengo nada que decir pero les digo que hoy tendremos tiempo suficiente para hablar y como siempre estaré a su disposición y en la tomada

Voz 1018 02:45 según el presidente del Gobierno Pedro Sánchez firmado ya el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de las generales que será refrendado por el Rey hoy mismo hice publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado prácticamente todos mueve ya en el terreno de las estrategias electorales que además se van a cruzar esta semana con las movilizaciones del ocho m el Día Internacional de la Mujer a primera estuvo aquí en La Ser en este mismo estudio el número dos de Ciudadanos y cabeza de lista por Barcelona Inés Arrimadas muy crítica con determinados planteamientos defendía

Voz 0793 03:12 como feminismo es muy plural lo que sí que ha habido es y partidos que han querido patrimonializar el feminismo ya han dicho aquí no te metas porque si tú dices esto ya las feministas y tu vistas de esta manera ya no es feminista de hecho a mí me ha pasado ayer una criticado una persona conocida en Internet me decía que que ayer yo no puedo hablar de feminismo yendo por unos tacones de diez centímetros de digo pero bueno esto qué es decir como tengo que vestir como tengo que hablar

Voz 1018 03:37 el líder del PP Pablo Casado entiende que algunos partidos intentan colectivo izar a las mujeres y enfrentarlos con los hombres pues está muy bien quiero cabemos todos feminista ya está muy bien que todos luchemos por los derechos de las mujeres pero sin colectivización sin mentir sin hacer demagogia yo es lo que piden a estas

Voz 5 03:52 mala y lo digo como último punto como reto ahora globalización y como reto de la desigualdad en general porque no lo voy a etiquetar porque sería mal que yo intentar hacerlo porque tengo una hija parecería cínico por mi parte si yo hago un discurso de enfrentamiento de mi hija con mi hijo y yo con mi mujer Casado asegura que recurre

Voz 1018 04:09 ante la Junta Electoral Central los decretos con valide el Gobierno a través de la Diputación Permanente del Congreso la ministra de Sanidad Luisa Carcedo acaba de anunciar la aprobación de setecientas cincuenta plazas para médicos internos residentes MIR y personal auxiliar hasta el año dos mil veinte lo ha hecho durante la reunión del Consejo Interterritorial donde está Laura Marcos

Voz 0809 04:27 qué tal buenas tardes a la entrada de este Consejo Interterritorial de Salud que según algunos consejeros del Partido Popular como el de Andalucía al de Castilla y León y el de Madrid nace muerto porque ese van a poner sobre la mesa reales decretos que dicen el Gobierno ya no podrá ejecutar con las Cortes disueltas aquí la ministra Luisa Carcedo ha adelantado que en dos mil veinte Se van a convocar cuatrocientas cincuenta nuevas plazas de médicos residentes otras trescientas de enfermeros y en total unas setecientas ochentas de formación de especialistas hablamos de un quince por ciento más entre este año y el próximo para intentar tapar algunas de las grandes goteras

Voz 3 05:02 el sistema con estas decisiones estas medidas pretendemos dar solución a los problemas acuciantes que tenemos en algunas comunidades autónomas en algunas especialidades especialmente en primaria

Voz 0809 05:14 Catalunya Murcia La Rioja y Ceuta han plantado al Ministerio en esta reunión en la que al menos un tercio de los consejeros exigen que se convoque un monográfico sobre financiación y otro sobre la falta de profesionales

Voz 1018 05:26 él no se les ofrecemos hoy el contenido de una grabación del ex presidente de la Asociación de Otero de España la SGAE José Ángel Hevia con un grupo de músicos que son mayoritarios en esa entidad gestora de derechos en la que Hevia sugiere que necesitan una persona lo suficientemente estúpida como para no ser peligrosa y la persona que según él reúne esas cualidades es Pilar Jurado elegida finalmente nueva presidenta

Voz 6 05:46 yo propongo aunque como hilo desean teniente estúpido como para no ser una tercera y Pilar Jurado tiene todavía falta

Voz 1018 06:01 y todavía con Carlos Cala Isabel Quintana trescientas pero

Voz 0824 06:04 con las continúan trabajando en la extinción del centenar de incendios que afectan Asturias-Los tres que preocupan especialmente son los de los municipios de salas Llanes Cangas de Onís el fuego está calcinando también zonas de Cantabria donde el número de incendios activos ha bajado a diecisiete pero la previsión apunta que mañana el viento podría empeorar

Voz 0325 06:20 la situación Estados Unidos anunciado una fuerte respuesta si el régimen de Maduro detiene a Juan guardó cuando vuelve a Venezuela el presidente interino ha asegurado esta madrugada en sus redes sociales que pretende volver en las próximas horas tras su gira por varios países latinoamericanos aunque no ha desvelado donde se encuentra además ha convocado para hoy y mañana protestas

Voz 1018 06:35 todo el país puesto en esto es algo de lo que tenemos de momento Carles nutra sin poco más bajo y tú os el tono digo

