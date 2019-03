Escucha las noticias de las 13:00 (04/03/2019)

es la una mediodía en Canarias acaba de reanudarse la declaración de José Antonio Nieto el ex secretario de Estado de Seguridad en el juicio por el proceso independentista esta explicando que Carles Puigdemont tuvo varias opciones para evitar el referéndum ilegal por ejemplo hacer una simulación de votación en plazas y espacios abiertos o que se hiciera una gran manifestación el Govern se negó a todo volvemos al Supremo Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes la Secretaría de Estado de Seguridad les propuso sustituir el referéndum por una gran movilización pero sin votación de por medio e incluso simular ha dicho textualmente el referéndum fuera de los colegios los representantes de la Generalitat se negaron decidieron seguir adelante

Elisa tanteó así parte de de esa parte de de esa manifestación de de capacidad de movilización y de fuerza de de de movimiento independentista podía haber sido Se simular a ese referéndum en en lugares que no estaba recogido en el auto de la magistrada

Nieto contestará a preguntas del abogado del exconseller de Interior de la acusados Joaquim Forn el más interesado en su declaración acusado por la Fiscalía de haber manipulado los Mossos d'Esquadra para que permiten el referéndum gracias Alberto Ximo Puig y Monica Oltra presidente vicepresidente de la Comunidad Valenciana se han reunido en los últimos minutos para tratar el posible adelanto de las elecciones en ese territorio Oltra acaba de salir del Palau de la Generalitat Valenciana dice que Puche no tiene la decisión tomada todavía hasta allí nos vamos a natales

Voz 0141

01:24

el presidente Puche reunido con la vicepresidenta Mónica Oltra durante más o menos media hora a la salida Mónica Oltra ha afirmado que el presidente se ha comprometido con ella a que cuando Tonga tenga una decisión tomada la primera persona de saberlo sería ella efectivamente Puig no le he dicho qué decisión ha tomado pero según ha sabido la Cadena SER Ximo Puig ha convocado al pleno del Consell a las cinco de esta tarde lo que se interpreta como que si habrá adelanto electoral porque es el trámite previo a la disolución de Les Corts y la convocatoria de elecciones si es así por primera vez en la historia del autogobierno no se celebrarán las elecciones autonómicas el último domingo de mayo sino que este año se harán coincidir con las generales el veintiocho de abril