Escucha las noticias de las 14:00 (04/03/2019)

de de esa manifestación de de capacidad de movilización y de fuerza de de de movimiento independentista podía haber sido porque que se simular a ese referéndum en en lugares que no estaban recogido en el auto de la magistrada que que se pudiera hacer en en la plaza de lo municipio o en lugares ha abierto donde no se fuese en contra de ese mandato judicial

no especifica quién dio las órdenes pero lleva cuatro horas repitiendo el mismo mensaje los Mossos si la Generalitat no hicieron nada por impedir el referéndum y la policía y la Guardia Civil hicieron frente a la violencia y a la resistencia organizada usando la mínima fuerza posible

yo usted tan tratando de convencernos de que la fuerza ejercida por personas que no son efectivos policiales está bien y la que ejercieron los policía está mal y eso no sólo puedo admitir la bien

aquí a diferencia de su jefe directo el ministro Zoido Nieto parece que si se enteraba de las decisiones que se tomaban en el departamento su sucesor Fernando Grande Marlaska dice que no quiero opinar pero yo no voy a valorar la tecla

Voz 0793

03:09

sin hacer demagogia sea mínima es muy plural lo que sí que ha habido es partidos que han querido patrimonializar el feminismo que han dicho aquí no te metas porque si tú dices esto ya no las feministas si tu vistas de esta manera ya no es feminista techo a mí me ha pasado ayer una critica una persona conocida en Internet me decía que que yo no puedo hablar de feminismo yendo con unos tacones de diez centímetros