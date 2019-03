Las noticias de Andalucía, 16:03 (04/03/2019)

más cosas reacciones a los datos del paro del mes de febrero donde se registra una subida de cuatro mil quinientos parados más desde el PSOE andaluz recuerdan que este desempleo no es culpa de Moreno Bonilla al igual que antes no lo era de Susana Díaz mientras que desde el PP responsabilizan a Pedro Sánchez escuchamos Ángeles feliz del PSOE a Dolores López del PP

ni los parados de antes eran de Susana Díaz ni los parados de ahora son de Moreno Bonilla los parados son de Gobierno en general lo que sí nos preocupa en este sentido es que aún más de un mes de Gobierno y hay una parálisis absoluta no hubiera está cazando moscas lo estábamos viendo en batería Don

más cosas el presidente de la Junta ha reiterado hoy que están viendo cosas en la gestión de la administración andaluza por parte del PSOE que no les parecen razonables Moreno Bonilla parece que hay aquí

Voz 4

01:35

en el la Consejería de Fomento cuya factura están en un limbo no nos parece razonable no nos parece razonable que haya habido prácticas que ponen a la situación de la administración de la Junta Andalucía en el límite de la capacidad digamos Choi de inversión productiva en definitiva creo que no se han hecho las cosas bien en los últimos años