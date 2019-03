Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (04/03/2019)

Voz 4

00:22

partido político que dice que hay que eliminar el Instituto de la Mujer mire a mí me pone los pelos de punta cuando alguien me dice ni machista ni feminista no es como si yo preguntar ustedes de la democracia o de la dictadura es que no hay opción suponemos vamos yo entiendo que todas las personas a estamos a favor de la democracia por silogismo Si la democracia tiene que incorporar a las mujeres ser demócrata no puede ir en contra de las mismas