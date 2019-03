Voz 0313

00:00

Abril con la sorpresa bueno o semi sorpresa añadida de que ese día también habrá elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana no hace falta que recordemos lo que nos espera en las próximas semanas una escalada de decibelios que ya veremos cuánto de qué manera podemos soportar porque ahora mismo el griterío el criterio general es bastante intenso pero bueno de todo eso no se preocupen que tendrán cumplida el puntual información no esta tarde lo que quiero es recomendarles una pequeña incursión por otro escenario muy distinto que nos puede parecer casi casi marciano un país donde los parlamentarios no pueden contratar asesores secretarios y secretarias donde la flota de coches oficiales es de tres vehículos uno dos y tres donde los diputados diputadas no tiene inmunidad residen en apartamentos modestos pero si viene a la mujer el marido tiene que pagar la mitad del alquiler etc etc etcétera Ya algo algo para mí mucho más importante aún el sueldo de un parlamentario que son unos cuatro mil euros netos eh después de pagar impuestos netos al mes que no está mal ese sueldo supone la mitad o algo menos de la mitad de lo que cobra