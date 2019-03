Las noticias de Galicia, 17:02 (04/03/2019)

Pedro Sánchez ha firmado hoy el decreto de convocatoria electoral para el veintiocho de abril mientras se suceden los movimientos en los partidos para la confección de las listas En Marea abierto y la campaña interna para designar a sus candidatos con unas listas en las que figuran únicamente personas afines a Luis Villares un proceso que se inicia con llamamientos a la unidad por Park para que En Marea forme parte de una coalición de partidos junto a Podemos Esquerda Unida el alcalde de A Coruña Xulio Ferreiro decidirá con qué partido va en caso de que no se consiga una lista unitaria

reclamando quién lo tratábamos de Marea Atlántica una lista de de unirán casa una única lista nuestro espacio político si finalmente no corras y pues atlántica es órganos era indica tomarán acción de tienen que tomar con respecto a las posiciones de la Marea Atlántica seáis compre para hacer un esfuerzo de aquí a que remate el plazo legal para poder seguir Sutton todos los la única candidatura

Nos hemos alega de recuperación de la memoria histórica que sigue metida nunca son por parte del Gobierno central según escribía Pedro Sánchez una carta reclamando ya que antes de que de que avales es la Tura proceder a a poner esa denuncia para reclamar a titularidad de pública do Pazo de Meirás lamentablemente firmase un decreto no hubo respuesta importante no hubo denuncia