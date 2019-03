Escucha las noticias de las 18:00 (04/03/2019)

hola buenas tardes regresó sin mayores incidentes al aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas Juan Why do pasó inmigración inseguridad sin mayor problema así paró a saludar a los embajadores europeos que les esperaban allí incluido el español Jesús Silva

Voz 3

00:35

pero es bueno veo que no emprenda eso nunca no he tenido veinte del régimen de la dictadura tienen es más fuerte que nunca seguimos en la calle seguimos movilizado estamos aquí Venezuela estábamos