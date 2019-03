Las noticias de Canarias, 17:03 (04/03/2019)

Voz 4

01:09

es una ciudad muy tranquila es una fiesta que no ha tenido incidió de de ninguna gravedad no ven en cuanto a seguridad eso es un elemento muy positivo formalizarse disfruta cada una su manera no de izquierdas para dónde quiere unas la cifra es lúdico eh encargará convidado de considere de con el grupo Amigos dirigiera