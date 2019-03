Las noticias de Cantabria, 18:03 (04/03/2019)

Voz 1593

01:11

en el ex director de Cantur Diego Higuera ha declarado que ninguno de los gastos que cargó a la empresa pública de Cantur durante su mandato entre dos mil tres y dos mil once fueron para uso personal dice salvo alguno que paso por despistes en darse cuenta pero que luego pagó el así lo ha declarado durante el interrogatorio del fiscal y del abogado de Cantur en el juicio con jurado que se sigue contra él por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos que se celebra hasta el viernes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial en el que la Fiscalía y Cantur que ejercen la acusación particular la acusan de cargar indebidamente a la empresa pública gastos personales de todo tipo por importe de más de ciento treinta y dos mil quinientos euros y cielo nuboso en tenemos hasta ahora en Santander trece grados marcan los termómetros es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenas