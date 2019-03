Escucha las noticias de las 19:00 (04/03/2019)

por ahora provocativa que me atribuye el Estatut de Autonomía ir allí de lo verde que propondrá la disolución Escort que la convocatoria de elecciones autonómicas

buenas tardes en una declaración institucional a preguntas de los periodistas el president de la Generalitat Ximo Puig ha explicado que no es una decisión partidista sino basada sólo en los intereses de los valencianos una oportunidad dice de reivindicar y fortalecer el espacio de la Comunitat en el debate político estatal en un momento en el que se votará si miramos hacia adelante o hacia ese pasado dice del que hemos huido en referencia a la irrupción de partidos extrema derecha Preguntado por la convocatoria conjunta con las generales en las que se prevé una alta movilización de votantes Puche ha asegurado de cuanto más participación haya mejores decisiones se tomarán porque tienen mayor legitimidad ha dicho Puig que ha explicado también a Pedro Sánchez esa esa decisión suya adelantar las elecciones el president Pedro Sánchez ya lo habíamos conocido esta mañana le ha dado su conformidad

María García buenas tardes buenas tardes de decenas de miles dicen los convocantes arropa Juan Guarido la plaza Alfredo Sabadell del barrio caraqueño de Las Mercedes mientras que el presidente encargado sigue defendiendo la movilización popular contra Nicolás Maduro do hace un llamamiento a los militares para que se pongan de su lado con este argumento

y pide al pueblo venezolano que no se canse y que siga copando las calles para pedir la salida de Maduro aunque reconoce que aún queda mucho por delante

del feminismo no representa ninguna amenaza más que para los privilegio desde luego lo es rotundamente para los maltratadores pero para nadie más porque no hay otro rumbo para mejorar la democracia en el siglo XXI que tomarlo desde su raíz en la raíz es aquellas desigualdades que se siguen construyendo contra las mujeres porque realmente la libertad de unas pocas no es feminismo feminismo es la igualdad de todas