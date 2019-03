Escucha las noticias de las 08:00 (05/03/2019)

la ley electoral prevé que cuando se convocan elecciones no se pudo inaugurar una fuente no es ningún gobierno ni municipal ni autonómico ni nacional puede puede ir dopado a una selección que en igualdad de condiciones

no se puede ir dopado dice Pastor y camino de las urnas Irene Montero anoche en Televisión Española dice que el próximo líder de Podemos será lideresa

soy convencida de que en Podemos la siguiente persona que ocupe la secretaría general va a ser una mujer y creo que eso es un una cosa que todo el mundo tiene tiene muy clara en Podemos sí Bonnie si no al tiempo

pero no aclara si esta mujeres ella si ella se postula Pepa Bueno

es martes cinco de marzo y enseguida seguimos con el resto de la actualidad política pero antes nos vamos a detener en una de esas noticias que ha pasado desapercibida en las últimas horas y que es muy importante y muy práctica cuántos de ustedes si tienen familia en una comunidad autónoma distinta a aquella en la que viven se han visto esto con el problema de no poder comprar en la farmacia con su receta esa medicina que tienen prescrita bueno pues eso se acaba esta semana habrá receta electrónica única el Gobierno las ha unificado y sólo falta que se sume al sistema la Comunidad de Madrid la última en hacerlo como explica la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo

en todas las comunidades la misma receta para las medicinas en toda España y de la economía Portugal el banco que nació en el dos mil catorce tras la quiebra del Espíritu Santo llamado Novo Banco se hunde acumula pérdidas millonarias y para evitar un nuevo naufragio ha pedido un rescate de más de mil millones de euros y si acepta el Estado se habrá gastado en total más de dieciocho mil millones para evitar el colapso financiero además si abren hoy el diario El País por la página once leerán la propuesta de Macron para Europa el presidente francés escribe una tribuna en este y en otros veintisiete periódicos uno por cada Estado miembro entre otras cosas Macron pide reformar el espacio Schengen y crear una agencia para la democracia que

si bien de que luego en la amenaza alguien no cumplió

más a Caracas Maduro no sólo ha impedido pese a que el Supremo le había prohibido salir del país why do anuncian nuevas movilizaciones en el norte de España siguen activos a esta hora casi cuarenta incendios la mayoría XXXVII en Asturias donde el viento puede complicar todavía más las tareas de extinción allí en los vamos Ángel Fabián hola de nuevo