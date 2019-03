Escucha las noticias de las 09:00 (05/03/2019)

el president valenciano Ximo Puig acaba de asegurar aquí en Hoy por hoy que no hay motivos para no reeditar el Pacto del Botánico con sus socios de Compromís después de las elecciones del veintiocho de abril Isabel Villar si el presidente ha explicado que adelantar las elecciones y hacerlas coincidir con las generales da más visibilidad a la Comunitat y además consolida el autogobierno el botánico el pacto

Voz 0966

00:45

de progreso ha sido una historia de éxito que ha hecho avanzar a la Comunitat Valenciana que en estos momentos y que por tanto no hay ningún motivo de fondo para que no pueda haber una nueva etapa de este Gobierno que tendrá evidentemente nuevos acentos porque quienes tienen que decidir los pondrán ahora que soplan vientos de recentralización cuando no de aniquilación del Estado de las autonomías es momento de plantear claramente un tercer espacio un espacio diferente un espacio de profundización en el autonomismo