Las noticias de Navarra, 10:02 (05/03/2019)

el consejero delegado de Wolkswagen Herbert y es ha asegurado que por el momento no tiene mucho sentido que se pueda adjudicar a la fábrica de Landaben un tercer modelo aunque no lo ha descartado a futuros y bajar el nivel de producción del Polo preguntado por la posibilidad de que Navarra se hiciera con un modelo más de los que tiene que adjudicar la marca alemana Díez Se ha preguntado para qué si la planta no tiene capacidad suficiente para dos esta mañana se celebra en Pamplona una jornada técnica que coordina esfuerzos de distintos cuerpos policiales en Navarra en la lucha contra la violencia de género y la violencia hacia los menores David González inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía entiende que se van reduciendo los casos de desconfianza hacia las denuncias que plantean las mujeres Ike en las unidades policiales especializadas no sólo se tramitan denuncias así lo decía en la primera llamada de las

Voz 2

00:55

en muchas ocasiones las mujeres no están no saben si denunciar no sabe si puede es irrenunciable estos hechos no saben cómo gestionar estos problemas que tienen dentro de la familia y muchas veces el servicio no sólo es un servicio de denuncia sino un servicio asistencial