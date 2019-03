Escucha las noticias de las 10:00 (05/03/2019)

qué tal buenos días los acusados siempre han dicho que en sus conversaciones con el Gobierno central la silla siempre estaba vacía hoy ha sido Enric Millo entonces delegado del Gobierno en Catalunya quién ha usado esa misma frase Carles Puigdemont no quería hablar de nada que no fuese un referéndum

Voz 3

00:35

al otro lado de la mesa yo me encontré una silla vacía yo me encontré una silla vacía porque no había respuesta a nada que no fuera permitir la comisión de un acto pues eh claramente ilegal como era la realización de un referéndum de independencia