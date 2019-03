Las noticias de Galicia, 10:02 (05/03/2019)

no doy las elecciones convocadas los partidos se apresuran a hacer balance de estos ocho meses de mandato de Pedro Sánchez las cinco fragatas F ciento diez comprometidas para los astilleros de Ferrol todavía tienen una firma pendiente el delegado del Gobierno asegura aquí en la SER que ese contrato está garantizado Javier Losada

que no cubren los trabajadores de Navantia que no duden en los ciudadanos de Ferrolterra de toda área de comarcal y los de la industria naval que esto es un compromiso del Gobierno de seguir así pues evidentemente que por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ese ese pollito un gato

otra cuestión todavía sin resolver la transferencia de la nueve Galicia la portavoz del BNG cree que no hubo toda la voluntad necesaria para formalizar este traspasó no contó

Voz 4

00:54

bueno yo creo que facilita transferencias yo próximo Gobierno estado de Telde no dos o tres diputados y diputadas renegaba porque a mí no me valen más excusas que están poniendo esta ley estamos en consideración a principios de DC Alí hizo todo el mundo que estaba de acuerdo con un trámite rápido ya esperaron a último pleno para aprobar ese trámite rápido dos meses y medio perdidos en que ley podría estará aprobada