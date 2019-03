Cristina Cifuentes ya firmado la citación para mañana ante la comisión de investigación del caso Máster aunque su abogada no confirma si la ex presidenta responderá a las preguntas de los diputados osea acogerá a su derecho a no declarar Javier Bañuelos

los los aclara si su clienta romperá el silencio aussie se acoge a su derecho a no declarar no es de extrañar que se decante por esto último teniendo en cuenta que sobre ella pesa nada menos que una petición de tres años y tres meses de cárcel lo que sí es seguro es que pase lo que pase el miércoles no se repetirá el famoso paseíllo que le hizo todo su grupo parlamentario en la galería del Parlamento madrileño en Vallecas la dirección del PP en la Asamblea de Madrid no ha contactado con Cifuentes así que desconocen si vendrá acompañada y requerirá algún tipo de apoyo lo cierto es que técnicamente nada ya le une al PP después de renunciar temporalmente a su militancia en el partido