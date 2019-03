Las noticias de Canarias, 09:02 (05/03/2019)

nosotros tenemos digamos el mandato para que se digamos lo que se el decreto que se ponen en pleno funcionamiento a uno de septiembre de este año no con lo cual va a hacer todo lo que las comisiones técnicas no es digamos con con el trabajo con los sindicatos haremos de manera digamos continuada es decir convocatoria en la que se haya cuando se plantee borrador propuestas de los sindicatos y a Leonor de forma continuada tratamientos para que de alguna manera pueda ser aprobado antes del inicio de puso porque el mandato que tenemos

Voz 4

01:31

sí que estamos planteando precisamente a la Consejería un plan de formación destinado a los profesionales sanitarios de Canarias y y aparte de eso que es primordial porque si no de manera adecuada no no hay profesionales para hacer una manera adecuada en posible y eso ahora mismo no lo tenemos esa es una de las de la base para cambiar la situación de Canarias