Las noticias de Catalunya, 10:02 (05/03/2019)

Voz 3

00:21

me entre dos de dos espera a cobra Hay poca Bains de de dos ya empleados del club de fútbol Reus Buffett servidos de res ingresos provienen de la Lliga per liquidada la empresa Kors Tour Sociedad Limitada administrada pero Laporta ya en la social que diversos firmes del ex president al Barça al Zulia el Passat el club a transferir Lee trescientos mil euros ahora es Després de rebeldes de la Liga Olivé no al Parla en público pero asegura que abstracta de retornos de preste expresa bis hará que esta empresa Ali reclama al club de Ausbanc el mes de set seis mil euros de los Antich propietarios Olivé Laporta Sala i Martín y Rafa Yuste sonará el principal créditos del club Schwank son da desde la contabilidad del club al rescate imputa Access ser Cataluña