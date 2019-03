Las noticias de Asturias, 11:03 (05/03/2019)

Voz 1

00:32

lo que no está admitida también con voz propia allí como hacen y Domínguez habitualmente que todos los días están ahí poniendo nombres a Asturias en Madrid que es lo que un poco también nos hace mucho os hacen falta no muchas de las decisiones se toman más allá a Haris que estar allí ejercer una influencia para doblegar y para hacer que los gobiernos en la nación en la mía de lo posible bueno pues tiren para Asturias lo que no se tiró todos estos años atrás