Las noticias de Castilla y León, 16:03 (05/03/2019)

a las mujeres que llegaban a España engañadas debían pagar a la red una cantidad que rondaba los tres mil quinientos euros y eran amenazadas con trasladar la deuda sus familiares si se negaban a prostituirse en diversos clubes de Segovia la investigación se inició a finales del pasado año tras la denuncia de una de las mujeres que fue captada por un amigo en Colombia gracias a la operación de la Policía Nacional han sido detenidas cuatro personas entre ellas la principal líder de la red y su pareja sentimental así como el dueño y el encargado de uno de los clubes donde eran prostituidas las mujeres después de varios registros en un domicilio particular y en un club de la provincia de Segovia los agentes han intervenido dos mil setecientos setenta y cinco euros en efectivo diversa documentación relacionada con las víctimas y contabilidad del pago de las deudas la operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Voz 1292

01:27

Serena aunque un poco demacrada Pilar Baeza ha comparecido públicamente para leer un comunicado y ha respondido a preguntas que no hicieran referencia a los hechos ocurridos en mil novecientos ochenta y cinco cuando tenía veintitrés años en los que no ha querido entrar ha dicho que ha cumplido con la justicia que en los últimos treinta años su trayectoria ha sido ejemplar dice que si la noticia se ha publicado es porque ella no ha cedido a las coacciones que ha recibido tras ser elegida candidata por los afiliados de Podemos