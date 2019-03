Voz 0313

00:00

pero si algo que alguien decida sobre lo que puedes ver leer o escuchar sin preguntarte antes me parece muy grave inmuno humillante también lo que ha decidido hacer la BBC con Michael Jackson creo creo que apunta en esa dirección que vuelve directamente a censura la radio de la BBC que recordemos es una emisora pública ha dejado de poner sus sanciones ya no podrá escuchar su música al menos hasta nuevo aviso porque se acaba de estrenar un documental donde se retrata Jackson como un abusador de niños como un auténtico depredador sexual una etiqueta que por cierto ya le ha acompañado durante bastante tiempo en vida ese documental que podrá verse en España en Movistar Plus este próximo fin de semana incluye testimonios de algunas de sus presuntas víctimas y la verdad es que la imagen del que está considerado como como Rey del Pop bueno queda queda por los suelos de hecho la familia ha puesto el grito en el cielo y ha presentado una demanda multimillonaria contra HB pero a mí lo que me choca lo que sinceramente me chirría es que alguien decida prohibir o censurar boicotear da igual su música por quejo esa música es una obra es una creación artística que ya existe al margen de la catadura moral de su autor como se dan casos se han dado parecidos en la música misma o en el cine en el arte la literatura porque no está reñido tener talento con ser un cabrón con pintas pero yo me pregunto no entre otras cosas me pregunto el mundo sería mejor sin la música de Michael Jackson aussie en las películas de Polanski o los cuadros de Caravaggio o los libros el libro en este caso de Salinger para mí la respuesta está bastante clara pero bueno ya que no todo el mundo piensa igual y que la moda de prohibir por tierra Mariaire continúa ganando terreno bienvenidos a La Ventana