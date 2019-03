Las noticias de Navarra, 18:02 (05/03/2019)

Voz 1585

00:07

dos hectáreas de monte bajo y matorral han ardido hoy en la localidad de Figuerolas los bomberos han apagado ya este fuego el responsable de Ventas y Marketing de la marca Volkswagen Jurgen Stark Man ha asegurado que la compañía en Landaben está a un ritmo de producción muy alto con el modelo Polo y el nuevo Cross y ha augurado un futuro muy brillante para la planta navarra esta semana ha afirmado en un encuentro con la prensa española en el marco del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra que la empresa aún no ha tomado ninguna decisión sobre la posible adjudicación de un tercer modelo a la factoría navarra aunque momento parece descartarlo ha añadido por falta de capacidad productiva y también en materia laboral los sindicatos Comisiones UGT If ético han solicitado a supermercados Día una ampliación del plazo de negociación del expediente de regulación de empleo que va a afectar a dos mil sesenta y cuatro trabajadores el doce por ciento de la plantilla tras la negativa de la empresa a retirarlo este expediente afectaría según fuentes sindicales en Navarra a diez trabajadores de día y además el Ayuntamiento de Pamplona va a comenzar a instalar este verano los cuatro primeros aparcamientos rotatorios de bicicletas de la ciudad la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la selección de la empresa adjudicataria del Acuerdo Marco para gestionar y mantener los aparcamientos de esta nueva red el Ayuntamiento previsto diez aparcamientos en distintos puntos de Pamplona que va a poner a disposición de la ciudadanía quinientas plazas de tipo rotatorio en dos mil diecinueve Se comenzará en cuatro localizaciones la zona de hospitales el entorno de la Biblioteca hay filmoteca de Navarra y conservatorios de música la estación de autobuses y los accesos al Casco Antiguo más información en Ser Navarra punto com y a las siete y veinte en La Ventana de Navarra