Las noticias de Galicia, 18:02 (05/03/2019)

nada de Traballo con pocos e os consejero de de saludo dos País Vasco con eso equipo pero dos modelos que iniciativas estemos eh que son eh digamos que hay equivalentes aquellas que puedan ser diferentes que podamos también adaptar eh no está eh como digo modelo cerrado en

tras del ocho de marzo recuperamos el nombre de una mujer cuyo trabajo se vio silenciado por el mero hecho de ser mujer Luisa Cuesta fue la primera matricula derecho en la OSCE la primera en impartir clase en Salamanca pero en los años veinte el mundo de la justicia estaba cerrado para ellas red dirigió su carrera hacia la Biblioteconomía llegó a dirigir la Biblioteca Nacional en mil novecientos treinta y siete el jueves el Aula Universia de la Biblioteca Concepción Arenal pasará a llevar su nombre Lourdes Pérez ex directora de la biblioteca de Shurna malísimo

Voz 3

01:21

no el momento porque pueden decir bueno que se me lloraron bueno subido Guido mostraba yo es G en la que se enfrentan Salamanca lanzo sea voz nos Ford Traballo catálogos impresos yo siempre les digo desde ahora trabaja muy alto online pero no